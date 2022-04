Ce qui fait la force d'un homme c est sa capacité a pouvoir affronter les réalités aux qu'elle il est confronter de sorte a en faire sortir une belle histoire, qui sera une source de motivation mieux une référence pour le commun des mortels et cela est possible par l'excellence et la qualité de notre travail.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Logistics

Gestion de flux de marchandises

Facturation

Gestion des stocks

Gestion de projet