Guillaume GOTTI

Bonjour à tous,



Je m'appelle Guillaume, je suis un jeune diplômé d'un doctorat en génie des procédés. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans la chimie. Je suis plutôt spécialisé dans l'électrochimie, ma thèse de doctorat et mon contrat chez Airbus Safran Launchers ayant été dans ce domaine.



J'adore la recherche scientifique et son large éventail de nouveautés, que l'on apprend tous les jours. Je sais travailler en équipe, j'aime beaucoup échanger avec mes interlocuteurs. Si jamais mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter, je serais enchanté de discuter avec vous!



A très vite!



Mes compétences :

Électrochimie

Biochimie

Chimie analytique

Chimie organique

Génie des Procédés