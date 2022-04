Guillaume GOULLIN

Profil universitaire :

Ingénieur en agriculture ESA Angers

Master Essec Management International Agroalimentaire

(Management, Marketing, Distribution, Achats, Gestion Financière et Stratégie Internationale).



Poste actuel :

Acheteur Produits de la Mer, Picard surgelés (2012)



Autres expériences :

Responsable achats (juillet 2009)

Société de négoce /distribution de fruits et légumes surgelés pour l'industrie agroalimentaire.

Missions = Appels d'offres, contractualisation, Sourçing, Marketing interne ...

qualité et sécurité des aliments, Management de l'export, etudes de marchés, filières des produits de la mer et de l'industrie appertisé/surgelé



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Management

Gestion de projet