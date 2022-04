Guillaume GOUTARD

Dans un contexte international de plus en plus compétitif, la fiabilité du produit ainsi que les réponses apportées aux clients sont des impératifs pour pérenniser les commandes. Le poste que j'occupe actuellement démontre une aptitude rapide aux changements et requiert la polyvalence. De l’adaptation du produit aux nouvelles exigences, à la gestion de l'assurance qualité en passant par la gestion du laboratoire contrôle qualité, les tâches qui me sont attribuées nécessitent la hiérarchisation de mes actions dans le but de satisfaire le client (Quels sont les besoins immédiats de vos clients ?). C'est un atout que votre société recherche et que je vous propose de renforcer à travers cette candidature.



Curieux et ayant le goût d'apprendre, j'ai entrepris des études scientifiques auxquelles mon parcours professionnel a ajouté de solides connaissances dans le domaine de la Qualité en milieu industriel. Rattaché directement au Directeur Général anglophone d'Orchidée France, je me suis toujours impliqué à diriger le laboratoire de la société ainsi que le Système Qualité avec professionnalisme et rigueur. C’est naturellement que mon projet professionnel me guide vers un groupe sachant adjoindre les moyens pour le succès de ma mission dans le développement de produit et le service technique au sein d’une équipe dynamique et communicative.





Mes compétences :

ISO 9001

Chimie organique et minérale : généraliste

Bureautique : Microsoft Word, Powerpoint, Oulook,

Traitement de l'eau, de l'air, des déchets

Sauveteur Secouriste du Travail

Souci du fini et de la qualité, Adaptation rapide

Anglais professionnel

Technique

Conseil

Qualité

Process

Gestion de projet

Chimie

Management

Environnement

Production