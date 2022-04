Je suis responsable du domaine SAP logistique chez AKKA Informatique et Système au sein du centre de service SAP.

Je gère une équipe du dizaine de fonctionnels SAP sur les domaines MM, WM et SD.

Mon équipe intervient sur différents clients sur la région toulousaine et PACA dans le secteu de l'aéronautique.



Mes compétences :

SAP MM/WM

logistique

gestion de projet

management