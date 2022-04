Guillaume GRANDJAN

Vivement intéressé par un poste d’assistant juridique, je souhaite me présenter.

Ayant validé un Master 2 Recherche en Histoire du droit et des institutions à l’Université Toulouse 1 Capitole en 2016, j’entreprends cette année un Diplôme d’Université Droit et Religions, diplôme de médiation culturelle et cultuelle fondé sur une connaissance des lois de la République (cours du soir). Au cours de mon parcours universitaire et différents stages, j’ai acquis de solides connaissances en droit. Organisé, rigoureux, convivial et surtout volontaire, j’espère trouver ma place dans votre entreprise. Tout au long de mes études et stages, j’ai pu perfectionner ma capacité rédactionnelle, élément très important si ce n’est indispensable pour un poste d’assistant juridique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet