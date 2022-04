Guillaume GRIMMER

De formation intermédiaire en industries agro-alimentaires, mon parcours m'a permis de développer les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper des postes stratégiques au sein d'une entreprise. Je suis particulièrement à l'aise dans des structures de petites tailles, ou la proximité et l'engagement sur le terrain sont requis. Soucieux d'atteindre mes objectifs, je sais aussi fixer des priorités quand la vie de l'entreprise l'exige : trésorerie tendue, réduction des en cours de production, budgets limités, etc...

Mon action se porte principalement sur l'organisation des équipes et des flux de l'entreprise.

Vous pensez 5S, lean.... Validons que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs! Des progrès importants peuvent être accomplis sans se lancer dans des projets importants. J'appellerai cela les fondamentaux. Les maîtrisez-vous?

A l'heure actuelle, seule la pratique des langues étrangères me pénalisent. Handicap que je pense pouvoir effacer rapidement, car je suis véritablement motivé pour progresser, en anglais et en allemand (mes heures de DIF sont toutes dédiées à l'apprentissage de l'allemand).



Mes compétences :

Planification stratégique

Amélioration de la productivité

Sécurité au travail

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Pilotage des Flux