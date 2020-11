Guillaume GROLLIER

J'ai 5 ans d'expérience en tant qu'ingénieur spécialiste en calcul de charpentes métallique et bois.

Avant mon arrivée chez SNC LAVALIN, j'ai acquis une expérience en charpente lamellée collée durant des stages en bureau d'étude et sur chantier et j'ai développé mes connaissances pour le calcul des poutres de roulement durant mon projet de fin d'étude.

J'ai intégré SNC LAVALIN en 2009 où j'ai acquis une expérience dans les bâtiments tertiaires en charpente métallique, en diagnostic et en structure bois lamellé collé sur des projets comme l'aéroport de Mayotte, le siège social d'Euronews ou la réhabilitation du palais omnisports de Paris Bercy.

Intervenant sur l'ensemble des phases d'un projet (AVP, PRO, EXE, DIA), j'ai aussi développé des compétences sur l'estimation du coûts des ouvrages, la rédaction de pièces écrites (CCTP, rapport de visite, note de calculs) et la supervision des pièces graphiques.



En 2014, j'intègre la société Hemery spécialisé en charpente métallique.



Mes compétences :

Bois

charpente métallique

EUROCODE

Eurocode 3

Eurocode 5

Eurocode 8

FEM