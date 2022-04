Guillaume GROSSI

Négocier, gérer, sourcer, manager, écouter, comprendre, transmettre...

Une liste non exhaustive caractérisant le métier de responsable achats.



D'un caractère volontaire, je suis en constante recherche de nouveautés, de challenges et d'apprendre encore et encore.



Travailleur, responsable, fidèle et rigoureux, j'aime me confronter aux problématiques quotidiennes et y apporter solutions et améliorations.



« On n'est jamais trop âgé pour s'instruire. »



Mes compétences :

Automobile

Achats

Gestion

Organisation

Négociations

Microsoft Office

ERP Cegid