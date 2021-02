Guillaume GRUET

Titulaire du diplôme d’ingénieur de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Toulouse, je suis spécialisé en automatique, électronique et informatique pour les systèmes embarqués (majeure systèmes embarqués critiques).



Fort de mon expérience en tant que développeur hardware, firmware et software, je maîtrise tout le processus de développement depuis l’électronique analogique jusqu'à la programmation haut niveau.



Mes compétences :

Langage d'assemblage

JAVA

Langage c

ADA

C++

Matlab/Simulink

Eagle

Html/css

Linux

VHDL FPGA

Temps réel

Électronique numérique

Electronique analogique

Automatique

Cyclone V SoC FPGA

Expedition PCB