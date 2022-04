Guillaume GUENARD

Voilà maintenant sept ans que j'exerce dans le monde de la conception et des études VRD. C'est grâce à ce domaine d'activités que je m’épanouis tous les jours dans mon travail. A l’affût de projet très intéressants, j'ai choisi le domaine de l’ingénierie pour pouvoir y ajouter une part de jeunesse et de modernité. Ce sont avec des grands projets réalisés depuis ce temps, que j'ai pu accroître et développer mes connaissances techniques, mes responsabilités et mon management.

Toujours à la recherche de plus grands, mes envies d'évoluer se font sentir dans mon travail par le biais d'initiative et de décisions.