Guillaume GUERARD

Hello,



Le vélo, c'est ma vie, c'est mon métier. De nombreuses et diverses expériences m'ont permis de développer des compétences d'experts pour le VTT, le BMX freestyle et le vélo mobilité :

- Encadrement.

- Guiding.

- Coaching.

- Création et développement de solutions de cours, de stages, de formations.

- Création d'événements / animations d'événements.

- Création et management de produits touristiques et sportifs.

- Conseils en aménagements de terrains de pratiques (bike park, skate park, domaine VTT…).

- Tests produits.

- Assistance, conseils et action pilote pour shooting photos/vidéos.

- Rédactions d'articles.





Après pas mal de projets en Bretagne, les études en fac de sport, des premiers jobs à la montagne, j'ai posé mes valises à Lille ou j'ai créé mon entreprise : MCF Lille.



MCF ? : Moniteurs Cyclistes Français : le numéro 1 des écoles de vélo : plus de 50 écoles et 600 moniteurs professionnels diplômés d'état.



Moi et mon équipe de moniteurs "multis outils" sommes à votre écoute pour tout projet… et plus c'est fou, plus ça nous plait : )… sur Lille, la région NPDC, la France, l'Europe…



Pour êtres toujours plus forts, nous nous équipons sans cesse : parc de vélos, matériel pédagogique, matériel d'animation, piste et skate park transportables, véhicules…



Nous louons également nos vélo sans encadrement à l'unité ou en parc complet.



A bientôt sur un vélo... ou pas très loin : )