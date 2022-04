Guillaume GUERRIN

A la recherche d'un emploi à partir du mois de Septembre, je suis très motivé et possède de nombreuses compétences. Je sors d'un DUT Génie Civil en tant que 7ème de ma promotion sur 93 et me sens apte à rentrer dans la vie professionnel. J'ai d'ailleurs travaillé deux mois et demi en tant que conducteur d'opération durant les périodes de congés après avoir réalisé un stage concluant.

Je maîtrise particulièrement bien les outils de modélisation en 3D, Revit et sketchup Pro. Pour ce qui est des rendus, j'utilise le logiciel keyshot. Je me suis servi de ses logiciels au cours de mes études à travers de nombreux projets même lorsqu'une représentation 3D ne m'était pas demandé, puisque j'éprouve un réel plaisir à me servir de ces logiciels. Je suis de plus 1er de ma promotion dans l'utilisation de logiciel de modélisation. Je m'en sert également dans ma vie personnel fréquemment.

Je maîtrise tout aussi bien Autocad.



C'est en particulier pour ces raisons que je recherche un emploi dans le dessin en bâtiment que ce soit en 3D ou sur Autocad. Mais je suis ouvert à d'autres propositions que mon cursus pourrait m'offir.



Mes compétences :

Bonne connaissance en énergie et RT 2012

Maîtrise d'outils informatiques spécifiques