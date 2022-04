Guillaume GUFFROY

Je suis diplômé d'un master d'Informatique, spécialité Cloud Computing & Mobility, réalisé en alternance.



Altruiste, soucieux du respect de l'environnement et en quête d'action, j'ai été durant 7 ans, Sapeur-Pompier volontaire au centre de secours de Saint-Quentin. Par choix professionnel, j'ai mis cette activité et passion en suspens.



Je me passionne pour les nouvelles technologies ainsi que pour les sports mécaniques et plus particulièrement la moto.



Mes compétences :

Javascript

API Google

HTML & CSS

JQuery

CSS

HTML

MySQL

Développement Android

Développement iOS

Symfony

PHP

SWIFT