Guillaume GUILLAUME.LEROY (LEROY)

EDF

Durée totale10 ans 9 mois

PosteCadre technique "Combustible Dechet Logistique"

Dates demploioct. 2015 2019

Durée demploi8 mois

LieuFlamanville, Normandie, France

PosteChargé d'affaires et de Projets "Combustible Déchet Logistique "

Dates demploijanv. 2012 oct. 2015

Durée demploi3 ans 10 mois

LieuFlamanville 3 EPR

PosteChargé daffaires "Combustible Dechet Logistique "

Dates demploimars 2010 janv. 2012

Durée demploi4 ans 11 mois

LieuFlamanville 3 EPR

PosteTechnicien " Combustible Dechet Logistique "

Dates demploisept. 2008 mars 2010

Durée demploi1 an 7 mois

LieuFlamanville 3 EPR

SOM Groupe ORTEC

Chargé daffaires Électromécanique

Nom de lentrepriseSOM Groupe ORTEC

Dates demploijanv. 2005 sept. 2008

Durée demploi9 mois

LieuParc Nucléaire français

SEGULA Technologies

Préparateur Mécanique/Robinetterie/Chaudronnerie

Nom de lentrepriseSEGULA Technologies

Dates demploioct. 2003 janv. 2005

Durée demploi1 an 4 mois

LieuParc Nucléaire français

Groupe SNEF

Technicien Methode

Nom de lentrepriseGroupe SNEF

Dates demploisept. 2000 oct. 2003

Durée demploi1 an 2 mois

LieuOrano la Hague

NAVAL GROUP

Technicien maintenance "Groupe Soudage"

Nom de lentrepriseNAVAL GROUP Contrat en alternance

Dates demploiaoût 1996 sept. 2000

Durée demploi1 an 2 mois

Lieucherbourg