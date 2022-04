Guillaume GUILLOIS

Je suis GUILLOIS Guillaume, j'ai 24 ans bientôt 25, j'ai bientôt 5 ans de permis et 2 ans d'expérience professionnelle en tant que chauffeur livreur.

Titulaire d'un cap et d'un diplôme de bagagiste aéroportuaire.

Professionnel, organisé, ponctuel, aisance en clientèle, bonne élocution, sens du devoir et à caractère observateur pour mieux apprendre et surtout mieux évoluer dans la vie professionnelle.



Mes compétences :

Organisation

sérieux

Gestion

Production

Programmation