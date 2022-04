Je me présente Guillaume Guilloteau, 22 ans, diplômé de l'université de Bordeaux lors de ma licence professionnelle en formulation des polymères et adhésifs. Je suis quelqu'un de très sociable qui s'adapte parfaitement avec les équipes dans lesquels j'ai travaillé. Mon expérience professionnelle est d'environ un an et demi (stage compris).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac