Guillaume GUINCHARD

Graphiste freelance depuis 2008 à Besançon et actuellement à Nevers , je suis spécialisé en UX Design depuis 2017 et UI designer depuis 2011, Designer en communication globale depuis 2008, avec une grande expérience de la chaîne graphique depuis 2001.



Au cours de ces différents postes j'ai eu l’occasion de travaillé pour des clients comme Rolex, Safran, Knauf, Mygale, Leica , VIX TECHNOLOGY (pour BOMBARDIER), Ederod et associations comme ESN., diverses institutions comme la ville de Besançon, CAGB, le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, CRIJ (carte avantages jeunes), le département du Doubs, le Festival de musique ancienne, ou encore Micropolis



• Documents de communication : affiches, tracts, dépliants, brochures

• Édition : magazines, fanzines, guides, études, catalogue d’exposition, Beaux livres

• Signalétique : chartes graphiques

• Design d'interfaces graphiques

• Slicing, impression 3D additive de prototypes, maquettes et signalétique.



Formation:

formation IESA OC chef de projet multimedia - Design, BTS communication visuel, BAC pro production graphique, BEP préparation de la forme imprimante et BEP impression.



Mes compétences :

Graphiste freelance

Infographiste PAO

Édition

Graphisme

Graphic design

Mise en page

Ux design

Acrobat Pro

Marvel

FontLab studio

Design graphique

Web design

Adobe Illustrator

Branding

Adobe Photoshop

Adobe XD

Sketch

UI design

Adobe InDesign

Gestion de la relation client b2b

Gestion de projet