ACTION TOP est le partenaire des entreprises en objets / textiles publicitaires personnalisés

www.action-top.com (nouveau, n'hésitez pas à le consulter).



Nous sommes une firme familiale spécialisée depuis 20 ans dans la communication par l'objet dans le but :

- D'optimiser votre campagne publicitaire auprès de vos clients, fournisseurs et salariés

- De proposer des cadeaux d'affaires

- D'équiper vos professionnels

- De stimuler vos équipes

- De vendre sous votre marque.



Nous vous proposons tous les types d'objets et textiles comme stylos, clés USB, t-shirt, polos et d'autres catégories comme développement durable, prestiges, bagagerie, bureautiques ,high tech.... Et des produits uniques sur mesure (objets et textiles)

Ces produits publicitaires que nous personnalisons selon tous les précédés de marquages.



Je vous invite à nous consulter pour tout complément d'information, devis et visiter notre site internet



Guillaume GUINET

ACTION TOP

Tel : 01 39 89 14 45



Mes compétences :

Objets publicitaires

Marketing

Communication

Publicité