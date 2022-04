Guillaume GUINTRAND

Après des études de graphiste / lettriste en publicité cesse toute activité salariée au milieu des années 90 pour se consacrer à la création contemporaine. Installé en Bretagne depuis 2003 je m'occupe de la programmation d'une galerie associative dont le but est le soutien et la diffusion des arts visuels contemporains. Administrateur de différentes structures culturelles en Côtes-d'Armor.

Conseil en scénographie et montage d'exposition, conseil en droit des artistes plasticiens.

Membre de plusieurs collectifs, expositions en France comme à l'étranger, collections privées et publiques et réalisation de plusieurs livres d'artistes (bibliophilie).