Guillaume GUZMAN

Nanomatériaux : 25 ans d’activité au plus près du monde de la R&D et de la haute technologie

- Gestion du risque utilisation des nanomatériaux

- Benchmarking et veille scientifique et technologique produit, analyse brevet

- Stratégie et prospective en innovation technologique

- Gestion de projet en environnement matriciel

- Expertise en nanomatériaux et technologies de mise en forme au sens large :

Physique et chimie des interfaces et Matériaux céramiques et composites : Poudres et nanopoudres inorganiques, couches minces et épaisses sur divers substrats, traitements de surfaces planes et de nanoparticules, matériaux poreux et membranes

- Contribution technique et scientifique dans les technologies d’affichage, fenêtres intelligentes, énergies solaires, thermoélectrique et batteries, pots catalytiques, réacteurs chimiques à micro-canaux, matériaux inorganiques biocompatibles et se traduit par la publication de plus de 100 rapports scientifiques et technologiques dont 31 brevets. Ouverture sur autres domaines comme l’aéronautique et la construction et les matériaux du pneumatique.



Management des atténuations des risques en approvisionnement des matières premières. Coordination WW transverse/matricielle des services achat, développement et industrialisation, qualité, logistique, unités de production, supply chain, …pour déterminer et appliquer les leviers de management des risques en approvisionnement des matières premières.



- Langues : Français, anglais, espagnol et portugais



- Sens critique, pragmatisme, créativité et orienté par le client



- Ouvert à des opportunités :

- Management et gestion des risques

- Corporate development

- Stratégie et développement de nouveaux marchés

- Audit de projets de recherche et de recherche et développement

- Conseil en stratégie de programmes de recherche auprès des pays en développement

- Conseil en nanomatériaux et risque industriel

- Conseil en électrodes semiconductrices transparentes (TCOs)



Mes compétences :

Chef de projet

Composites

Couches minces

Energie

Energie photovoltaique

matériaux

Matériaux composites

Nanomatériaux

Photovoltaïque

Recherche

Recherche et Développement

Traitement de surfaces

Catia

Couche mince

R&D

Gestion de projet

Traitement de surface