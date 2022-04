Bonjour,

Je m'appelle Guillaume Haas et je suis actuellement en deuxième année de DUT Génie Biologique option Génie de l'Environnement. Avec ce diplôme nous acquérons des connaissances théoriques puis pratiques de technicien supérieur.

Je suis actuellement en recherche de stage urgent et capital afin de valider mon année et de recevoir le diplôme.

Ce stage peut s'effectuer dans toutes les structures liées à l'environnement.

Merci de votre bienveillante écoute.

Cordialement

Guillaume Haas



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet