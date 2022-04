Guillaume HAENSLER

Je suis actuellement titulaire d'un DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle ainsi que d'une licence en Electronique Electrotechnique et Automatique.



Je viens également de finir mon cursus au sein de l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard dans le département Energie et Environnement en spécialité transport et systèmes énergétiques embarqués.



Mes compétences :

Automatisme électricité électronique système

Automates programmables

Systèmes embarqués

Scouts et Guides de France

Électricité

Électronique

Programmation c

Matlab

BAFA complet