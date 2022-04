Guillaume HAFFREINGUE

GPH Partners est une société de conseils et investissements dédiée aux entreprises en situations de rupture.



Nos activités:

- Restructuration opérationnellle et financière

- Fusions-Acquisitions/adossement industriel

- Levées de fonds

- Business Development

- reconversion industrielle - réindustrialisation



Notre réseau:

- Fonds d'investissements

- Industriels

- Investisseurs privés



Secteurs:

- Ferroviaire(Arbel Fauvet Rail)

- Automobile(Heuliez)

- Agroalimentaire (Nutrition Santé)

- Textile

- Biotech & Medtech

- Usinage & Mécanique de précision





Notre équipe se compose de professionnels comptant plus de 10 ans d'expérience en Private Equity et restructuring (Bear Stearns, Deutsche Bank, Deloitte Excellence Services).



GPH Partners intervient également en tant qu'investisseur sur tous types de secteurs (sauf immo et services financiers).

- Entreprises en difficultés

- Spin Off

- Carve Out



Les demandes d'informations complémentaires peuvent être envoyées à gh@gphpartners.com



Mes compétences :

Banque

Derivatives

équitation

Fixed Income

Hedge funds

Kitesurf

LBO

Londres

Maroc

Paralegal

Pilotage

Pilotage opérationnel

Private Equity

Retournement

syndication

Turnaround Management

Strategic Advisory Management

Public Relations

Legal Advice

Financial Services Authority

Commercial Litigation

Business Process Improvement