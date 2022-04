Guillaume HALPHEN

Spécialiste en marketing et en coordination internationale, je me plais dans des environnements riches et variés. Enthousiaste de nature, j'ai un très bon relationnel. Evoluer dans des environnements complexes et pluridisciplinaires m'a permis de développer des capacités sur les outils et les méthodes.

J'ai enfin un goût très marqué pour l’univers de la communication, mon "P" préféré dans le mix marketing!



Mes compétences :

Publicité