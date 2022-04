Guillaume HAM

Ingénieur de formation généraliste, avec une dominante mécanique, spécifiquement dans le domaine des vibrations et de l'acoustique. Cette formation est complétée par une thèse de doctorat dans le domaine de la modélisation d'instruments de mesure et de la localisation d'erreurs de modélisation de modèles numériques pour la dynamique vibratoire.



J'ai une bonne expérience en gestion de projets techniques pour la dynamique du véhicule ferroviaire sur certains projets majeurs de l'entreprise Alstom ainsi que pour certains projets R&D. Cette activité inclut les aspects de gestion des effectifs d'ingénieurs calcul, la planification des activités, le suivi des jalons du cycle de développement ainsi que l'interface avec le client final.



J'ai également un rôle d'expert dans le domaine de la dynamique du véhicule en étant un des référents pour cette discipline au sein de mon service et plus généralement au sein d'Alstom. J'ai ainsi également un rôle de formateur pour les personnes débutant dans cette activité.



De par ma thèse qui est en partie expérimentale et certains stages j'ai enfin de solides notions dans le domaine des essais vibratoires et acoustiques.



Mes compétences :

Dynamique du véhicule

Mécatronique

Dynamique des structures

Multi Body System

Dynamique ferroviaire

Matériel roulant ferroviaire

MBS

Microsoft Office

Ansys

SolidWorks

Catia v5

Essais mécaniques

Génie mécanique

MATLAB

Allemand professionnel

Anglais professionel

Gestion de projet

Programmation

Simulink

R&D

Traitement du Signal

Méthode des éléments finis