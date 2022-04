Guillaume HAMEREL

Homme de terrain, dynamique et rigoureux, issu d’une formation à la fois technique et commerciale, avec une forte culture du résultat, je suis particulièrement attaché aux valeurs humaines.

Après plusieurs années d'expériences professionnelles qui m'ont permis de développer mes compétences commerciales, techniques et managériales, je me suis associé dans un projet de création d'entreprise me permettant de concrétiser mon souhait d'entreprendre.

Cette expérience formidable m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences pluridisciplinaires, d'étendre mon réseau professionnel.

Aujourd’hui je m’epanouï pleinement dans un univers qui me correspond.



Mes compétences :

Gestion de Réseau distribution professionnel

Gestion de réseau GSA/GSB

Prospection

Savoir faire clientèle BtoB

Création - Animation de réseau

Prescription Marché du Bâtiment 2nd Oeuvre

Management commercial

Gestion de projet

Logiciel CRM

Stratégie commerciale

Entreprenariat

Salesforce