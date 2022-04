Guillaume HAMON

UPMC - Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR)

UPMC - Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR) - Ingénieur d'étude - Développements logiciels et intégration robotique Paris

CEA (Fontenay aux Roses/Saclay) - Ingénieur chercheur en automatique et électronique de puissance