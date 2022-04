GUILLAUME HANOUN



Site Officiel:



www.guillaumehanoun.com





BIOGRAPHIE :





Passionné dès la première heure, c'est avec le caméscope de son père que Guillaume réalise ses premiers essais à l'âge de 12 ans. Toujours en parallèle à son cursus scolaire, il multiplie les stages dans les différents métiers du cinéma pour parfaire et étendre ses compétences, de l'écriture scénaristique à la supervision de post-production, en passant par la réalisation et le cadre. Sa maturité et sa polyvalence le conduisent dès l'âge de 15 ans sur les plateaux de Cinéma aux côtés de Brian de Palma, Norman Jewison, Jean-Jacques Annaud, Luc Besson, Leos Carax, Mathieu Kassovitz, Jean-Jacques Beineix ou encore Albert Dupontel...Du Cinéma au direct Télévisé en passant par le clip, le documentaire et la publicité, Guillaume Hanoun réalise une vingtaine de courts et adapte "The Children of Noah" du célèbre auteur américain Richard Matheson, produit par la réalisatrice "césarisée" Euzhan Palcy.

Il signe pour NRJ 12, MTV, M6 ET MCM les clips du DJ-Producteur Michaël Canitrot et supervise par ailleurs le catalogue vidéo d'EDEN PARK.



Mes compétences :

Réalisateur

Scénariste