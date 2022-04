Guillaume HARDOUIN

Souriant, plein d'entrain et toujours de bonne humeur, je parcours la France en tant que porte parole de la Société TIBBLOC, à la recherche de nouveaux prospects, de nouveaux marchés et de nouveaux contacts afin de faire évoluer le marché de la location de chaufferies mobiles et de groupes d'eau glacée, auprès des industriels, des installateurs, des exploitants d'énergie...



Mes compétences :

Vente

Prospection commerciale

Ciblage prospects

Relationnel

Dynamisme

Ecoute

Veille stratégique