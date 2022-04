Guillaume HAUDEGON

TECHNOMELT est la marque de Henkel pour les adhésifs thermofusibles conçus afin d’obtenir les meilleurs résultats dans les processus d’application et production de nos clients. Les adhésifs TECHNOMELT permettent une efficacité supérieure et une meilleure gestion des coûts. Ils sont reconnus pour leur fiabilité, leur qualité et leurs résultats.





Technomelt Supra – Le specialiste universel

Lorsque Henkel a décidé de développer Technomelt supra, son but était de combiner les qualités confirmées des produits Technomelt, connus pour leur facilité d’application et leur excellente force d’adhérence, avec une stabilité thermique encore plus élevée et un haut niveau d’adhérence. Mais ce n’est pas tout. Le potentiel de performances de Technomelt répond en effet à beaucoup d’autres demandes de l’industrie de l’emballage.





