Guillaume HAURÉE

Evoluant au poste de Team-Leader, je peux vous apporter un support managérial, de planification et analytique au sein d'une équipe. J'étudie avec attention les procédures, la culture et les valeurs de l'entreprise afin d'y apporter mes compétences et d'y développer votre service. Spécialisé dans les BPO depuis certaines années, je mettrais à disposition mes connaissances ainsi que mes compétences dans le cadre de l'amélioration continue de votre service.



Je suis disponible de suite et à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Démarche commerciale

Commerce B2B

Community management

Communication

Marketing

Pack Office, Outils graphiques, Publipostage

Marketing, Communication, Community Management

Planification

Management

Centre d'appels

Formation

Statistiques

Recrutement