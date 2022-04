Guillaume HAUSS

Eleve Ingénieur en 3ème année aux Mines de Nantes, option Automatique et Informatique Industrielle, je suis votre futur collaborateur dynamique, motivé, organisé et travailleur.

Fort de nombreuses compétences technologiques en informatiques (Matlab, Simulink, AndroidStudio, Visual Studio pour les logiciels ; Java, C, C++, C#, Ruby, .Net, SQL, HTML, CSS, Javascript pour les langages)

et managériales (manager d'une équipe de 32 personnes dans une Junior-Entreprise (www.mind-je.fr)), je cherche un projet de fin d'étude, aux Etats-Unis, dans le domaine de la robotique, et des systèmes électroniques embarqués, commençant en mars 2017 pour 6 mois.



