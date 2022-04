Guillaume HAVAGE

En veille, actuellement Responsable Logistique / Supply Chain Site dans l'industrie, je vise une fonction Logistique / Supply chain à responsabilités avec une dimension opérationnelle et managériale forte.



Précédemment Responsable Préparation de commandes et Expédition, j'ai managé directement 30 personnes (rupture conventionnelle).



Auparavant, j'étais déjà Responsable Supply Chain d'un site industriel (licenciement pour motif économique à la suite d'un rachat).



Homme d’action et d’équipe, je connais les réalités du terrain.

Je sais projeter une vision opérationnelle au niveau adéquat de l’entreprise pour provoquer les décisions nécessaires à l’avancement des projets.

Je mobilise les équipes, suscite l’adhésion, et recherche le compromis, pour conduire et accompagner le changement.



Homme de dialogue, j’arbitre sans cesse entre les intérêts contradictoires des différents acteurs de la chaîne logistique.



J’ai une vue globale sur l’enchaînement des différents maillons de la chaîne de valeur et je maîtrise les délais sur chacun de ces maillons.



Formé à l’expérience des stratégies de fabrication existantes (conception à la commande, production à la commande, assemblage à la commande, production sur stock), et des différents modes de pilotage de flux / types d’ordre d’approvisionnement, je dimensionne « au plus juste » la chaine logistique globale de l’entreprise en fonction d’un taux de service client requis, dans des contextes de petites, et moyennes-grandes séries.



J’exploite les compétences suivantes :

-Animer une équipe et gérer des projets transversaux

-Mettre en place et améliorer le processus PIC (Planification Industrielle et Commerciale)

-Dimensionner les Stocks

-Mettre en place le PDP (Programme Directeur de Production)

-Mettre en place les flux tirés (pilotage par l’aval, par la demande réelle), Kanban

-Définir et mettre en place les KPI (Indicateurs de Performance)

-Manager l’Administration des Ventes et les Expéditions

-Organiser le Transport (routier, maritime) et manager les prestataires logistiques

-Mettre en place des Partenariats Fournisseurs

-Utiliser les ERP, WMS, et Décisionnels

-Utiliser les outils du Lean Manufacturing : Kaizen, 5S, SMED, TPM

-Faire des simulations avec Excel (niveau avancé)

-Communiquer en Anglais et russe couramment



Mobile : 06 29 93 79 45



Mes compétences :

Supply Chain

Logistique

Management d’équipe

Lean Manufacturing

Transport

Organisation