Guillaume HECHT

Après une première carrière d’architecte, l’idée d’introduire l’image de synthèse dans la réalisation documentaire m’a ouvert les portes de la production audiovisuelle. Avec une expérience internationale de la production déléguée et de la réalisation acquise à travers plus de 50 films tournés dans plus de 20 pays et traduits dans une trentaine de langues, la médiation culturelle et scientifique, la transmission, le conseil et l’accompagnement de projets individuels et d’entreprise constituent le troisième pan de ce parcours professionnel pluridisciplinaire, entrepreneurial et autodidacte.



Mes compétences :

Archéologie

Médiation culturelle

Production artistique

Communication visuelle

Architecture

Histoire

Diplomatie

Management

Financement de projet

Gestion de projet

Juridique

Montage vidéo

Design graphique

Développement web

Post production

Réalisation de films

Production audiovisuelle

Conception 3D

Direction de projet

Direction générale