Guillaume HENNENFENT

Une reconversion professionnelle réussie.



Après douze ans de bons et loyaux services comme comédien aussi bien au théâtre, au cinéma et à la télévision, une envie profonde surgit : rendre compte du monde qui nous entoure.

Après l'obtention d'un master Science de l’information et de la communication, option nouveau journalisme délivré par l’École de Journalisme et de Communication de Marseille (EJCM)

Je travaille pendant près d'un an à marsactu.fr, site marseillais d'information locale où je m'occupe de la programmation, de la réalisation, et du montage de talks.

Dans le même temps je collabore avec le site quadrivium Radio pour la réalisation et le montage d'interviews audio de scientifiques qui sont aussi diffusés sur pourlascience.fr.

Depuis mars 2013 je franchis une nouvelle étape en créant mon entreprise de réalisation audiovisuelle multimédia.