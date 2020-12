Guillaume HERRBACH

2013-2015: DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à Rangueil.

Option deuxième année: Gestion et Management des Organisations.

Stage professionnel de 10 semaines à Régaz-Bordeaux (07 avril - 12 juin 2015)



Février 2018: CACES R389 obtenu (type 1-2-3-5)



-> Mes compétences AF :

Microsoft Office

Gestion et Management

Sage Comptabilité

Tableaux de bords

Comptabilité analytique

Esprit analytique

Analyse financière

Cegid



-> Mes compétences logistiques:

Magasinage

Cariste (12-3-5)

Préparation de commandes (vocales, scanette)

Chargement et déchargement

Réception-rangement

Réapprovisionnement

Gestion des stocks

Manutention