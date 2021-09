Guillaume HIBON

CONSEIL DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL & MARKETING



" Et si vous écoutiez vos clients pour développer durablement vos ventes ? "



J'accompagne les dirigeants de PME pour augmenter le CA et la marge, en adaptant l'offre produits/services aux évolutions du marché.



Certifié DINAMIC Entreprises - CCI Pays de la Loire

Missions Conseil PME :

Développement Commercial / Performance interne / Marketing de l'offre / Transmission

PRESTATIONS

ACCOMPAGNEMENT-CONSEIL

> Etude clients - satisfaction et besoins. Étude de marché

> Stratégie, plan d'actions opérationnel marketing/commercial

> Différenciation de l'offre produits/services

> Efficacité organisation commerciale

> E-commerce

> Accompagnement au changement et transmission