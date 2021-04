Guillaume JACQUIN

Ingénieur ENGEES spécialisé en gestion durable des eaux en milieu urbain, je me destine à des missions d'hydraulique urbaine. Je souhaite intégrer une société dynamique qui me permettrait d'acquérir rapidement de l'expérience.

Mon implication et ma capacité d'apprentissage compenseront ma jeune expérience et me permettront d'être opérationnel rapidement et d'évoluer vers des missions à responsabilités.



Mes compétences :

Modélisation hydraulique

Hydraulique fluviale

Traitement des eaux

Hydraulique

Eau potable

Hydraulique urbaine

Eau et assainissement

Eau

ArcGIS

Matlab

PCSWMM

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

InfoWorks CS

Autocad

PC Hardware