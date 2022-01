Guillaume JAMES

Ayant des expériences significatives, depuis plus de vingt années, en matière d'organisation des services RH, d’administration du personnel et des SIRH (dans le public et le privé). J’ai notamment participé à plusieurs missions de conseil & d'assistance au pilotage de projets SIRH, de restructuration ou fusion d'entreprise. J'ai été DRH Adjoint d'une importante société de l'audiovisuel et j'ai présidé à la création d'une Société d'Economie Mixte dans le domaine funéraire.



Force de proposition dans le conseil sur le droit social et les relations avec l'URSSAF en collaboration avec un Cabinet d'Avocats, mes expériences en accompagnement méthodologique et mes connaissances fonctionnelles dans le domaine RH, la qualité et la gestion des risques me permettent d’apporter les compétences et le savoir-faire attendus sur les prestations de conseil et d'assistance.



Toutes ces expériences m'ont permis de compléter mes connaissances en passant du monde conseil au monde fonctionnel et de renforcer mon profil Technique et fonctionnel (SIRH, Paie, GTA, GPEC), de plus en tant que collaborateur de Steria je bénéfice en permanence de l'excellence de ses compétences internes.



En résumé, tous ces atouts me permettent d'être un interlocuteur idéal entre la MOA, la MOE, les Services concernés sur des projets SIRH et bien sûr d'une manière générale concernant les Ressources Humaines.



Mes compétences :

ACESS

Consultant

Consultant RH

CRF

DRH

Formateur

Formation

GFI

GPEC

GPEEC

MOA

MOE

Pléiades

Recrutement

Ressources humaines

SAP

SIRH

Direction des ressources humaines

Conseil