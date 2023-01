Guillaume JOLY

Mon objectif principal est de positionner Diroy sur le marché en tant que fournisseur privilégié de solutions de transformation alvéolaire industrielle et de fabrication de literie haut de gamme.

Une mission qui passe par le développement et la mise en œuvre d’un plan stratégique permettant d’apporter une réponse toujours plus pertinente aux besoins exprimés tout en anticipant les mutations du marché en développant avec agilité et exigences les ressources organisationnelles et humaines nécessaire.