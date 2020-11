Guillaume JOMAS (JOMAS)

Je suis actuellement en stage de fin d'études au sein de Safran Aircraft Engines pour valider mon diplôme d'ingénieur en matériaux et développement durable.

Du côté étude, j'ai pu, lors de cette année, effectuer un double diplôme en Management et Administration des Entreprises (obtenu mention bien).

Afin d'étoffer mes connaissances sur les matériaux et leurs méthodes de caractérisation, j'ai choisi, lors de cette dernière année d'études, d'effectuer l'option Contrôles Non-Destructifs.



Du côté professionnel, j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage en tant qu'assistant ingénieur au sein d'un laboratoire universitaire Etats-Unien dans la recherche des causes de la dégradation de certains bétons. J'ai donc pu développer mon organisation, la gestion de projet et ma capacité d'adaptation.

Comme je l'ai dit précédemment, je suis actuellement en stage au sein de Safran Aircraft Engines en tant qu'ingénieur R&T, pôle expertise. Mon intégration au sein de deux projets de développement de procédés innovants, j'ai pu enrichir mes compétences d'expertise des matériaux dans le domaine aéronautique.



La fin de stage arrivant (31 décembre), je suis à la recherche d'un emploi (ou CIFRE/VIE si le projet me motive) à compter du 1ier janvier 2021.



Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.