Guillaume LE ROUX MARTINAUD

Gestionnaire de centre de profit depuis plusieurs années, j'aime analyser les fonctionnements des équipes pour comprendre les points bloquants, de frottement et trouver comment remettre du lien entre les collaborateurs au profit de la performance économique et sociale.



En partant tant des équipes métiers que de l'analyse des comptes d'exploitation, je construis un schéma d'amélioration continue et d'optimisation du résultat économique.



Mon objectif est d'établir une stratégie pour améliorer la performance opérationnelle en accompagnant les managers et les équipes opérationnelles.

Je croise les enjeux, les volontés, les obligations, les réglementations, les ambitions, les souhaits, les besoins de toutes les parties prenantes : clients, fournisseur, maison mère, collectivités locales, monde fédéral et je réussi à structurer un projet riche et qui fonctionne, qui fait sens pour tous.



Le sens du profit comme coeur de métier.