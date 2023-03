Guillaume LECOUTEUX

Consultant expérimenté en décisionnel (BI) et architecture de données avec plus de 10 ans d'expérience dans l'architecture de solutions, la livraison de produits et la gestion de projet. Mon expertise en architecture de données, en entreposage de données et en analyse de données a contribué à stimuler la croissance et à améliorer l'efficacité opérationnelle.



J'ai fait mes preuves en dirigeant des équipes interfonctionnelles dans la fourniture de solutions de haute qualité dans les délais et le budget. Je m'engage à fournir des informations de qualité à mes clients grâce à l'utilisation de données et d'analyses, notamment via ma connaissance des produits:



Microsoft Power BI, Microsoft 365 and SQL Server.

Oracle Analytics, Data Warehouse and Data Integration.

Oracle Financials Cloud, Financial Consolidation and Close, Financial Planning.

BOARD Corporate Performance Management.