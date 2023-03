Guillaume LOUBRIAT

Je suis Ingénieur spécialisé en Energie depuis plus de 20 ans.

Mes différentes expériences professionnelles chez des constructeurs, développeurs et exploitants m'ont amené à travailler au développement et à la commercialisation de solutions d'énergie (éolien, photovoltaïque et efficacité énergétique).



J'ai eu l'opportunité d'occuper plusieurs de ces postes à l'étranger et d'appréhender ainsi différentes manières de considérer les questions énergétiques.



Aussi, j'apprécie particulièrement accompagner et conseiller mes clients ; une expérience de 4 années dans le secteur de l'immobilier m'a permis d'être au plus près des besoins des particuliers et des enjeux individuels.



Mes compétences :

Energies renouvelables

Photovoltaïque

Energie éolienne

Efficacité énergétique

LED

Nucléaire