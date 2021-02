Guillaume MACIEJEWSKI

Titulaire d'un diplôme de "Manager des Systèmes d'Information" (eXia.Cesi Arras, promotion 2012), j'ai ensuite pendant 6 ans intégré les équipes d'ETO pour Orange France en tant qu'analyste programmeur, sur des technologies web orientées .NET. J'ai su pendant ces 6 premières années d'expérience développer mes compétences techniques, mais aussi de compréhension des process d'infrastructure et de livraison qui m'étaient jusque là assez lointains et cloisonnés de ma mission, et ce de par les différents projets auxquels j'ai participé, et les autres développeurs plus expérimentés qui m'ont entouré. J'ai aussi et surtout su améliorer mon savoir-être, où j'ai pu gagner en prise de recul avant une prise de décision par exemple.



Depuis 2019, j'ai rejoint les équipes informatiques d'Hoist Finance en tant que Responsable d'Applications I.T. sur des sujets de Debt Management, où j'ai pu m'aguérir en gestion de projets, gestion support avec un éditeur, ETL et création de job de flux, le tout dans un contexte international très dynamique.



Et côté perso, mon principal hobby est la course à pied / le trail que j'essaye de pratiquer régulièrement. Mes autres passions figurent également sur mon profil Viadeo, je vous invite donc à le lire en entier !



Mes compétences :

Gestion de projets, Communication, Scrum

Merise, UML

Microsoft SQL Server (et SSMS), T-SQL

ASP.NET MVC, ASP.NET WebForms, C#

Talend, Microsoft Task Scheduler, Microsoft SSRS

JavaScript, JQuery, AngularJS