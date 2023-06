Guillaume MARBECK (GUILLAUME MARBECK)

Photographe portraitiste et expert en reportages professionnels à Paris, FRANCE



Guillaume Marbeck est photographe portraitiste à Paris. Il a plus de 10 années d'expérience au sein du milieu artistique.



De Paris à New York, en étudiant le métier d'acteur et de réalisateur, il a développé une méthode de direction artistique, humaine et naturelle qui fonctionne même avec les plus novices.



Son travail sur l'instant présent est représenté chez de nombreux talents, agents artistiques, agences de publicité, comédiens, mannequins, modèles, chanteurs et professionnels de l'audiovisuel mais également auprès de particuliers pour leur Cv professionnel.



https://www.guillaumemarbeck.com/