Guillaume MARC

Je travaille actuellement en tant qu'ingénieur commercial chez Strada. Strada développe et fournit des applications à destination des professionnels de la route simples à utiliser, au sein d'un écosystème "Cloud Native", "Data Driven" et "Mobile".



Dans ma carrière, j'ai travaillé en tant que Key Account Manager, Business Developer et Chef de projet dans les secteurs de l'édition numérique (ebooks & audiobooks) et des transports (péages et applications métiers). J'ai vécu et travaillé en France, en Espagne, en Colombie et aux États-Unis. De ce fait, j'ai une bonne connaissance des marchés européens (Ouest & Est) et des marchés américains (Nord & Sud).



J'ai une forte appétence pour les projets lié au numérique, d'optimisation de processus et de systèmes d'information, toujours avec l'idée de développer les ventes ou de nouveaux produits. Je suis enthousiaste, proactif, autonome et orienté résultats. Ayant toujours travaillé dans des PME, j'ai toujours été multitâche et cela me convient très bien.