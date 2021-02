Guillaume MARION

Bonjour à vous,



Étudiant en 2ème année à lIUT de Chartres, je souhaiterais intégrer une entreprise, en apprentissage, dans le cadre dune 3ème année de formation « Ingénieur(e) Génie industriel pour la cosmétique, la pharmacie et l'agroalimentaire » ou encore, dans le cadre d'une Licence professionnelle : CAPPI Conception et Amélioration de Processus et Procédés Industriels pour lannée scolaire 2021-2022.



Doté dun bon sens de lorganisation, je mattache à être sérieux et rigoureux dans les missions qui me sont confiées, tout en sachant madapter face aux difficultés rencontrées. Par ailleurs, jaime travailler sur des missions techniques, en équipe comme par exemple dans le cadre de mon projet détude portant sur la remise en fonction et loptimisation dun système appelé « MINIDOSA ».