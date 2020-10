Guillaume MASSIAS

En poste depuis 2010 chez SECURITAS France SARL, j'ai commencé par commercialisé les services de l'activité Securitas Mobile sur la région Nord avant de devenir Responsable Régional de Ventes pour l'ensemble des activités Securitas.



Nous opérons dans le domaine de Sûreté et de la Sécurité pour les biens et les personnes.



Aujourd'hui j'anime 11 collaborateurs sur la région NORD & NORMANDIE, Nous commercialisons nos Protective Services pour l'activité Securitas Surveillance, Securitas retail, Securitas Accueil, Securitas Mobile, Securitas Reponse et Securitas Technologique.



Le but est d'apporter des solutions sur mesure et globale à nos clients ce que nous appelons la Solution de Sécurité Intégré avec Technologie.



Je me tiens à votre disposition avec mon équipe pour établir ensemble votre analyse des risques.



